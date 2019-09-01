Чешский ресторан наказали за запрет для детей

Ресторан "Стодола", расположенный в Праге, был оштрафован на 50 тыс крон за запрета на посещения главного здания для лиц моложе 18 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

Сотрудника чешского управлиня торговли не допустили с ребенком в указанный ресторан, ссылаясь на запрет - на дверях заведения было вывешено объявление "моложе 18 лет? Ни игровую площадку ". Также там указывалось, что ресторан принимает только наличные.

Владелец ресторана объяснил такую ​​табличку риском больших штрафов за продажей табака и алкоголя несовершеннолетних. Более того, сам ресторан принадлежит к американскому клуба курильщиков, а потому внутри было разрешено курение. "Мы хотим быть пабом для взрослых и убеждены, что то, что мы делаем, разрешено законом", - убеждают в ресторане.

Впрочем, такие аргументы не убедили чешскую инспекцию по вопросам торговли. В случае неуплаты штрафа заведения грозит конфискация оборудования.

Издание отмечает, что в Чехии существует ряд заведений, где запрещен доступ детям. Как правило, это заведения премиум-сегмента. А соответственно, наказание ресторана "Стодола" может стать прецедентом и для них.