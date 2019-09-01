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Чеський ресторан покарали за заборону доступу для дітей

Неділя, 1 вересня 2019, 16:18

Ресторан "Стодола", розташований у Празі, було оштрафовано на 50 тис крон через заборону на вступ до головного будинку для осіб молодше 18 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на iDnes.

Співробітника чеського управліня торгівлі не допустили із дитиною у вказаний ресторан, посилаючись на заборону – на дверях закладу було вивішено оголошення "Молодше 18 років? Ні ігрову площадку". Також там вказувалося, що ресторан приймає лише готівку.

Власник ресторану пояснив таку табличку ризиком великих штрафів за продажем тютюну та алкоголю неповнолітніх. Більш того, сам ресторан належить до американського клубу курців, а тому всередині було дозволене паління. "Ми хочемо бути пабом для дорослих і переконані, що те, що ми робимо, дозволено законом "- переконають у закладі.

Втім, такі аргументи не переконали чеську інспекцію з питань торгівлі. У випадку несплати штрафу закладу загрожує конфіскація обладнання.

Видання зазначає, що у Чехії існує низка закладів, де заборонено доступ дітям. Як правило це заклади преміям-сегменту. А відповідно, покарання ресторану "Стодола" може стати прецедентом й для них.

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