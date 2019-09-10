Wizz Air открывает новые маршруты из Львова и Харькова в Будапешт

Венгерская авиакомпания Wizz Air в следующем году запустит рейсы из Львова и Харькова в Будапешт.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на странице авиакомпании в Facebook.

Отмечается, что на базе в Будапеште будет размещен дополнительный самолет Airbus A321neo и благодаря этому появится возможность обслуживать новые направления из венгерской столицы.

Рейс Харьков - Будапешт откроют с 1 июня 2020 года, полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам. Из Львова в Будапешт Wizz Air начнет летать 3 июня - по средам и воскресеньям.

Также сообщается об открытии с 1 июня нового ежедневного рейса из Будапешта в Брюссель.

Ранее сообщалось, что Wizz Air с ноября запустит рейсы из Одессы в Будапешт, Берлин, Гданьск, Братиславу, Вроцлав и Катовице.