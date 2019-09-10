Wizz Air відкриває нові маршрути зі Львова і Харкова до Будапешта

Угорська авіакомпанія Wizz Air наступного року запустить рейси зі Львова та Харкова до Будапешта.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться на сторінці авіакомпанії у Facebook.

Відзначається, що на базі в Будапешті буде розміщено додатковий літак Airbus A321neo і завдяки цьому з'явиться можливість обслуговувати нові напрямки з угорської столиці.

Рейс Харків – Будапешт відкриють з 1 червня 2020 року, польоти виконуватимуться по понеділках і п’ятницях. Зі Львова в Будапешт Wizz Air почне літати 3 червня – по середах і неділях.

Також повідомляється про відкриття з 1 червня нового щоденного рейсу з Будапешта до Брюсселя.

Раніше повідомлялося, що Wizz Air з листопада запустить рейси з Одеси до Будапешта, Берліна, Гданська, Братислави, Вроцлава і Катовіце.