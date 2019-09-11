Кулеба рассказал о договоренностях с НАТО: евроатлантический курс остается неизменным

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о ряде договоренностей по результатам поездки в штаб-квартиру НАТО и заверил в неизменности евроатлантического курса Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, на встречах в Брюсселе была достигнута договоренность об активизации работы основной совместной Рабочей группы Украина-НАТО по военной реформе и учету предложений Украины при разработке программы НАТО "Одна страна - один план".

Также предусмотрено увеличение участия Украины в одной из операций НАТО, продолжение поддержки НАТО стажировки украинских моряков на кораблях Альянса и совместной военной подготовки в целом.

Кроме того, Украина планирует провести консультации с НАТО по проекту Стратегии национальной безопасности.

Он также прокомментировал "зраду", которая начала распространяться в соцсетях после его заявления о том, что Украина и в отношениях с НАТО, и в отношениях с ЕС должна "достигать того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми".

"Мы не должны стучать в закрытую дверь и просить - возьмите нас. Мы должны работать таким образом, чтобы они сами поняли, что без нас они слабее, чем с нами", - сказал Кулеба в комментарии агентству "Укринформ".

Некоторые расценили это заявление как намек на свертывание евроатлантической интеграции Украины, однако Кулеба это опроверг.

"В пресс-релизе просишь, чтобы процитировали то, что говорил во время всех встреч в НАТО: "Евроатлантический курс Украины остается неизменным". Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель, и даже говорят, что уже с трибуны Верховной рады меня раскритиковали. Так я хочу сказать вам: люди, вы все равно замечательные! Хорошего всем дня", - написал он.