Кулеба розповів про домовленості з НАТО: євроатлантичний курс залишається незмінним

Віцепрем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив про низку домовленостей за результатами поїздки в штаб-квартиру НАТО і запевнив у незмінності євроатлантичного курсу України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, на зустрічах у Брюсселі було домовлено про активізацію роботи основної спільної Робочої групи Україна-НАТО щодо військової реформи і врахування пропозицій України під час розробки програми НАТО "Одна країна - один план".

Також передбачено збільшення участі України в одній з операцій НАТО, продовження підтримки Альянсом стажування українських моряків на кораблях країн НАТО і спільної військової підготовки загалом.

Крім того, Україна планує провести консультації з НАТО щодо проекту Стратегії національної безпеки.

Він також прокоментував "зраду", яка почала поширюватися у соцмережах щодо його заяви про те, що Україна і в стосунках з НАТО, і в стосунках з ЄС повинна "досягати того рівня, коли ми самі станемо для них незамінними".

"Ми не повинні стукати в зачинені двері і просити - візьміть нас. Ми повинні працювати таким чином, щоб вони самі зрозуміли, що без нас вони слабкіше, ніж з нами ", - сказав Кулеба в коментарі Укрінформу.

Дехто розцінив цю заяву як натяк на згортання євроатлантичної інтеграції України, проте Кулеба це заперечив.

"В пресрелізі просиш, щоб процитували те, що казав під час усіх зустрічей в НАТО: "Євроатлантичний курс України залишається незмінним". Приїжджаєш до Києва і дізнаєшся, що ти заявив, що Україна більше не буде прагнути в НАТО, що ти зрадник і навіть кажуть, що вже з трибуни Верховної Ради мене розкритикували. То я хочу сказати вам: люди, ви все одно чудові! Гарного усім дня", - написав він.