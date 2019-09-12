На севере Кипра произошел взрыв на складе боеприпасов турецкой армии

В результате взрыва склада боеприпасов на Северном Кипре возникли пожары, их уже взяли под контроль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Взрыв произошел на складе боеприпасов под командованием турецкой армии недалеко от портового города Кирения в 1.30 утра в четверг. В результате взрыва никто серьезно не пострадал.

Кудрет Озерсай, министр иностранных дел северной части этнически разделенного островного государства, сообщил, что некоторые люди пострадали от разбитого стекла в окнах и что в районе взрыва некоторое время отсутствовала электроэнергия.

Также незначительные травмы получили туристы из отеля неподалеку.

Кипр был расколот в 1974 году, когда Турция вторглась на север после переворота сторонников союза с Грецией. Только Турция признает декларацию независимости киприотов-турок и содержит более 35 000 военнослужащих на севере страны.