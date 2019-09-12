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На півночі Кіпру стався вибух на складі боєприпасів турецької армії

Четвер, 12 вересня 2019, 10:27

В результаті вибуху на складу боєприпасів на Північному Кіпрі виникли пожежі, їх вже взяли під контроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Вибух стався на складі боєприпасів під командуванням турецької армії недалеко від портового міста Кіренія в 1.30 ранку в четвер. В результаті вибуху ніхто серйозно не постраждав.

Кудрет Озерсай, міністр закордонних справ північної частини етнічно розділеної острівної держави, повідомив, що деякі люди постраждали від розбитого скла у вікнах і що в районі вибуху деякий час була відсутня електроенергія.

Також незначні травми отримали туристи з готелю неподалік.

Кіпр був розколотий в 1974 році, коли Туреччина вторглася на північ після перевороту прихильників союзу з Грецією. Тільки Туреччина визнає декларацію незалежності кіпріотів-турків і утримує понад 35 000 військовослужбовців на півночі країни.

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Кіпр
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