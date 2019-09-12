На півночі Кіпру стався вибух на складі боєприпасів турецької армії
В результаті вибуху на складу боєприпасів на Північному Кіпрі виникли пожежі, їх вже взяли під контроль.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Вибух стався на складі боєприпасів під командуванням турецької армії недалеко від портового міста Кіренія в 1.30 ранку в четвер. В результаті вибуху ніхто серйозно не постраждав.
Кудрет Озерсай, міністр закордонних справ північної частини етнічно розділеної острівної держави, повідомив, що деякі люди постраждали від розбитого скла у вікнах і що в районі вибуху деякий час була відсутня електроенергія.
Також незначні травми отримали туристи з готелю неподалік.
Кіпр був розколотий в 1974 році, коли Туреччина вторглася на північ після перевороту прихильників союзу з Грецією. Тільки Туреччина визнає декларацію незалежності кіпріотів-турків і утримує понад 35 000 військовослужбовців на півночі країни.