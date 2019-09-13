В Польше назвали условия строительства "мемориала примирения" Зеленского

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского построить на границе Польши и Украины "мемориал примирения".

Позицию Польши он высказал в интервью "Европейской правде".

Напомним, во время визита в Варшаву 31 августа Зеленский предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде построить на границе двух стран "общий мемориал примирения".

"Это инициатива президента Украины. Поэтому стоит ждать деталей относительно места и вида этого монумента именно от украинской стороны", - сказал заместитель главы МИД Польши.

Однако он дал понять, что такой мемориал может появиться после разрешения противоречий между двумя странами.

"Мы же исходим из логики, что строительство такого мемориала должно стать скорее финалом масштабного процесса примирения наших народов, но никак не его началом. Примирение все же трудно ввести указом", - сказал Пшидач.

Он отметил, что среди проблем, которые требуют решения – начало поисков и эксгумации могил людей, погибших в результате Волынской трагедии, а также передача костелов, которые находятся на территории Украины, католическим общинам.

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"Только решив эти и другие проблемы, мы можем говорить о целесообразности сооружения мемориала, который может стать скорее финалом в масштабном процессе примирения наших народов", - добавил польский дипломат.

Напомним, во время визита в Польшу Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.

Читайте подробнее в интервью: "Замглавы МИД Польши: Мы не принимаем принципов торговли в вопросе исторического наследия".