В Польше ждут снятия запрета на эксгумацию после заявления Зеленского

Вице-президент Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик заявил, что польская сторона после недавнего заявления президента Украины Владимира Зеленского ждет отмены моратория на эксгумацию польских жертв в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

После демонтажа памятника воинам УПА на кладбище в Грушовичах на Подкарпатье власти Украины запретили эксгумацию и поиск польских тел.

"Мы ожидаем, что этот запрет будет отменен, и мы сможем начать работу, поскольку подобные работы сейчас беспрепятственно может проводить в Польше украинская сторона", - отметил Швагжик.

Он подчеркнул, что изменение на посту президента Украины связывается с надеждой на изменения в украинской политике относительно поисков тел в Украине. Швагжик добавил однако, что визит президента Украины еще не принес прорыва, поскольку Зеленский не сделал декларации об отмене моратория, а только объявления о том, что это произойдет в будущем.

Напомним, во время визита в Польшу Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.

Он также предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде построить на границе двух стран "общий мемориал примирения".