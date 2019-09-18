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Премьер Чехии анонсировал встречу с Зеленским

Среда, 18 сентября 2019, 08:08

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Radio Praha.

Бабиш на днях встретился с президентом Чехии Милош Земаном. Запланированные переговоры с президентом Украины, чешско-украинские отношения стали одной из тем беседы.

"На следующей неделе я отправляюсь вместо господина президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у меня запланирована встреча с президентом Украины", - подтвердил Бабиш.

Ранее посол Украины в Праге Евгений Перебийнис выразил надежду на визит Бабиша в Украину.

Напомним, Земан в начале сентября принял в Пражском Граде делегацию из семи человек, которые, по их словам, "представляют интересы русинов, добивающихся автономии в составе Украины".

Представитель чешского лидера заявил, что в случае встречи с президентом Украины Зеленским Земан поднимет тему русинов.

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Чехия Зеленский
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