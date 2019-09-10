Президент Чехії пообіцяв русинам обговорити їхні питання із Зеленським

Президент Чехії Мілош Земан на початку вересня прийняв у Празькому Граді делегацію із семи осіб, які, за їхніми словами, "представляють інтереси русинів, які домагаються автономії в складі України".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Прийом був символічно приурочений до сторіччя підписання Сен-Жерменського договору: 10 вересня 1919 року цією міжнародною угодою підтверджувалося приєднання до Чехословаччини Підкарпатської Русі - нині території Закарпаття.

Президент Чехії погодився виступити "посередником між Києвом і закарпатськими русинами", які, за їхніми словами, вимагають свого офіційного визнання в якості окремого народу і статусу автономії для своєї території. Мілош Земан пообіцяв обговорити це питання з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому президент підкреслив, що зміна системи централізації - виключно внутрішня справа України.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс, відповідаючи на питання видання Deník N, сказав, що активісти, які виступають від імені русинів, "опікуються не тільки своєю культурою і мовою, але і подальшою дестабілізацією нашої країни, яка на сході вже бореться з проросійськими сепаратистами і агресією з боку Росії".

"Русинське питання - це не питання національності, а політичний проєкт, який в значній мірі підтримує, просуває і фінансує Кремль з метою дестабілізації ситуації в Україні, перш за все на Закарпатті", - вважає дипломат. При цьому глава українського диппредставництва відмовився коментувати факт зустрічі з русинської делегацією президента Чехії.

У складі делегації був і священик Дмитро Сидор, який раніше отримав умовний термін за посягання на територіальну цілісність України. ЗМІ писали, що діяльність Дмитра Сидора фінансується Кремлем для дестабілізації ситуації в Закарпатті.

В складі групи, яка прибула в Празький Град, були Михайло Тяско і Васил Джуган - підприємці, які давно проживають в Чеській Республіці і підтримують досить тісні контакти з президентом країни. Обидва бізнесмени входили в передвиборний штаб Мілоша Земана і супроводжували його в поїздці до Росії.

Михайло Тяско, якого представляють як заступника голови організації Всесвітня рада підкарпатських русинів, заявив: "Ми розповіли президенту про проблеми в Підкарпатській Русі і про те, що українська влада до сьогоднішнього дня не визнає русинів, не поважає нашу мову і культуру. Пан президент сказав, що, з його точки зору, наші проблеми вирішать тільки Мінські мирні домовленості, а децентралізація дозволить визнати русинів на Закарпатті як народ, визнати нашу мову як регіональну, в той час як українська мова буде державною. Президент пообіцяв нам, що поговорить з паном президентом Зеленським і передасть нашу точку зору керівництву України".

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Прессекретар президента Їржі Овчачек так прокоментував підсумки зустрічі: "Пан президент підкреслив, що повністю підтримує територіальну цілісність України. Його слова - лише констатація змісту Мінських домовленостей. Зміна централізації, яку вони припускають, - цілком і повністю внутрішня справа України. В цей процес президент не буде втручатися".

У складі делегації також була Тетяна Поп, яка торік стверджувала, що підтримати русинів готовий і чеський уряд на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем. "Він сказав мені, що його мати - теж русинка, і тому він не має право не любити русинів і не поважати їх" , - заявила Поп. Голова уряд категорично спростував її слова. "Ця дама бреше. Я її не знаю, і уряд, зрозуміло, нічим подібним займатися не буде" , - коментував Бабіш.

Те, що русинське питання може з'явитися на порядку переговорів між лідерами Чехії та України, не заперечує Овчачек: "У разі зустрічі з президентом України Зеленським тема русинів, зрозуміло, буде піднята. Чеська Республіка пов'язана з ними історично".