Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Молдова перед выборами получила скидку на российский газ

Эстония: министр посетовал, что граждан заставляют переходить на другой язык

В новой Еврокомиссии санкции против РФ будет курировать еврокомиссар по экономике

Испания идет на досрочные выборы 10 ноября






Шамшур, которого считали кандидатом на посла в США, опроверг слухи о состоянии своего здоровья

Среда, 18 сентября 2019, 13:27

Посол Украины во Франции Олег Шамшур опроверг информацию о плохом состоянии своего здоровья, из-за чего его якобы не рассматривают на должность посла в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шамшур написал в Twitter.

"Не в моих правилах реагировать на слухи, но после заметки в УП, где упоминается состояние моего здоровья, успокаиваю: I FEEL GOOD. Только что из Ватикана", - написал посол, добавив фото с Папой Римским.

Источники "Украинской правды" накануне утверждали, что кандидатура Шамшура рассматривалась Офисом президента, но из-за проблем со здоровьем его так и не назначили.

Вместе с тем дипломатические источники "Европейской правды" подтверждают, что Шамшур, которого еще в августе считали безальтернативным кандидатом на должность посла Украины в США, недавно был "вычеркнут" из перечня кандидатов.

Официально назначение посла до подписания указа согласно дипломатической практике не комментируется.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua