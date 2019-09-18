Шамшур, которого считали кандидатом на посла в США, опроверг слухи о состоянии своего здоровья

Посол Украины во Франции Олег Шамшур опроверг информацию о плохом состоянии своего здоровья, из-за чего его якобы не рассматривают на должность посла в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шамшур написал в Twitter.

"Не в моих правилах реагировать на слухи, но после заметки в УП, где упоминается состояние моего здоровья, успокаиваю: I FEEL GOOD. Только что из Ватикана", - написал посол, добавив фото с Папой Римским.

Не в моїх правилах реагувати на чутки, але після замітки в УП (https://t.co/tpVQzwS2SL), де згадується стан мого здоров`я, заспокоюю: I FEEL GOOD. Щойно з Ватикану: #фотопруф pic.twitter.com/9kaQnwMg7H — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) September 18, 2019

Источники "Украинской правды" накануне утверждали, что кандидатура Шамшура рассматривалась Офисом президента, но из-за проблем со здоровьем его так и не назначили.

Вместе с тем дипломатические источники "Европейской правды" подтверждают, что Шамшур, которого еще в августе считали безальтернативным кандидатом на должность посла Украины в США, недавно был "вычеркнут" из перечня кандидатов.

Официально назначение посла до подписания указа согласно дипломатической практике не комментируется.