Шамшур, якого вважали кандидатом на посла в США, спростував чутки про стан здоров'я

Посол України у Франції Олег Шамшур спростував інформацію про поганий стан свого здоров`я, через який його нібито не розглядають на посаду посла у США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шамшур написав у Twitter.

"Не в моїх правилах реагувати на чутки, але після замітки в УП, де згадується стан мого здоров`я, заспокоюю: I FEEL GOOD. Щойно з Ватикану: #фотопруф", - написав посол, додавши фото з Папою Римським.

Не в моїх правилах реагувати на чутки, але після замітки в УП (https://t.co/tpVQzwS2SL), де згадується стан мого здоров`я, заспокоюю: I FEEL GOOD. Щойно з Ватикану: #фотопруф pic.twitter.com/9kaQnwMg7H — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) September 18, 2019

Джерела "Української правди" напередодні стверджували, що кандидатура Шамшура розглядалася Офісом президента, але через проблеми зі здоров'ям його так і не призначили.

Разом із тим, дипломатичні джерела "Європейської правди" підтверджують, що Шамшур, якого ще у серпні вважали безальтернативним кандидатом на посаду посла України в США, віднедавна був "викреслений" з переліку кандидатів.

Офіційно призначення посла до підписання указу за дипломатичною практикою не коментується.