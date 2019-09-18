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Шамшур, якого вважали кандидатом на посла в США, спростував чутки про стан здоров'я

Середа, 18 вересня 2019, 13:27

Посол України у Франції Олег Шамшур спростував інформацію про поганий стан свого здоров`я, через який його нібито не розглядають на посаду посла у США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шамшур написав у Twitter.

"Не в моїх правилах реагувати на чутки, але після замітки в УП, де згадується стан мого здоров`я, заспокоюю: I FEEL GOOD. Щойно з Ватикану: #фотопруф", - написав посол, додавши фото з Папою Римським.

Джерела "Української правди" напередодні стверджували, що кандидатура Шамшура розглядалася Офісом президента, але через проблеми зі здоров'ям його так і не призначили.

Разом із тим, дипломатичні джерела "Європейської правди" підтверджують, що Шамшур, якого ще у серпні вважали безальтернативним кандидатом на посаду посла  України в США, віднедавна був "викреслений" з переліку кандидатів.

Офіційно призначення посла до підписання указу за дипломатичною практикою не коментується.

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