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Правительство одобрило проект соглашения о безвизе с Колумбией

Среда, 18 сентября 2019, 17:44

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

Кабмин также уполномочил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко подписать это соглашение.

Документ предусматривает, что граждане обеих стран смогут въезжать и находиться на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сегодня анонсировал, что вскоре будет подписано соглашение о безвизовом режиме с 2-3 странами, но не уточив, с какими именно.

Напомним, в июле Украина подписала с Северной Македонией соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, который будет действовать на постоянной основе.

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