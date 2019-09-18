Правительство одобрило проект соглашения о безвизе с Колумбией
Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте правительства.
Кабмин также уполномочил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко подписать это соглашение.
Документ предусматривает, что граждане обеих стран смогут въезжать и находиться на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сегодня анонсировал, что вскоре будет подписано соглашение о безвизовом режиме с 2-3 странами, но не уточив, с какими именно.
Напомним, в июле Украина подписала с Северной Македонией соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, который будет действовать на постоянной основе.