Уряд схвалив проект угоди про безвіз з Колумбією

Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди з урядом Республіки Колумбія про взаємне скасування візових вимог.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться заяві на сайті уряду.

Кабмін також уповноважив постійного представника України при ООН Володимира Єльченка підписати цю угоду.

Документ передбачає, що громадяни обох країн зможуть в’їжджати та перебувати на території іншої держави без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

Глава МЗС України Вадим Пристайко сьогодні анонсував, що невдовзі буде підписано угоди про безвізовий режим з 2-3 країнами, але не уточив, з якими саме.

Нагадаємо, у липні Україна підписала з Північною Македонією угоду про безвізовий режим між двома країнами, який діятиме на постійній основі.