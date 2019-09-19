В Брюсселе состоялась встреча Украина-ЕС перед газовыми переговорами с РФ

В Брюсселе состоялась встреча представителей Еврокомиссии и украинской делегации перед трехсторонними газовыми переговорами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Миссии Украины в ЕС.

"Встреча Украина-ЕС в Европейской комиссии перед трехсторонними переговорами по газу Украина-ЕС-Россия, которая начнется в 14.30 по брюссельскому времени. Важно, что у нас общая позиция с европейскими партнерами - европейские правила и стандарты должны быть полностью соблюдены", - говорится в заявлении на странице миссии в Facebook.

Третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Еврокомиссия-Украина-РФ по долгосрочному транзиту газа через Украину после 2019 года начнется сегодня в Брюсселе в 15:30 по киевскому времени.

Переговоры будут сосредоточены вокруг следующих вопросов: каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Украинская сторона предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.