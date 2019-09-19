У Брюсселі відбулася зустріч Україна-ЄС перед газовими переговорами з РФ

У Брюсселі відбулася зустріч представників Єврокомісії та української делегації перед тристоронніми газовими переговорами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Місії України в ЄС.

"Зустріч Україна-ЄС в Європейській комісії перед тристоронніми переговорами по газу Україна-ЄС-Росія, що розпочнуться о 14.30 за брюссельський часом. Важливо, що ми маємо спільну позицію з європейськими партнерами - європейські правила та стандарти мають бути повністю дотримані", - йдеться у заяві на сторінці місії у Facebook.

Третій раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні з Єврокомісія-Україна-РФ щодо довгострокового транзиту газу через Україну після 2019 року почнеться сьогодні у Брюсселі о 15:30 за київським часом.

Перемовини зосереджуватимуться навколо таких питань: у який спосіб відображати енергетичні правила ЄС у майбутній рамковій угоді; належна тривалість майбутнього контракту; необхідні обсяги із можливою варіативністю; тарифи.

Українська сторона запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.