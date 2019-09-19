Европарламент обеспокоен попытками России обелить преступления СССР

Европейский парламент почтил память жертв сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов, приняв в четверг соответствующую резолюцию, в которой также осудил усилия Кремля по переписыванию истории.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы парламента, документ в четверг приняли 535 голосами за и 66 против. 52 парламентария воздержались.

В 80-ю годовщину начала Второй мировой войны парламент настаивает на важности помнить о трагическом прошлом Европы для защиты ее будущего.

Отдельно члены Европарламента выразили обеспокоенность усилиями нынешнего российского руководства по обелению преступлений, совершенных советским тоталитарным режимом, и рассматривают их как "опасный компонент информационной войны против демократической Европы".

Они также осуждают экстремистские и ксенофобские политические силы и организации в Европе за искажение исторических фактов и использование символики и риторики тоталитарной пропаганды.

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Через 80 лет после подписания нацистско-советского договора (пакта Молотова-Риббентропа) члены Европарламента призывают к "общей культуре памяти" в качестве способа повышения устойчивости европейцев к угрозам демократии.

Они напоминают, что европейская интеграция изначально была ответом на страдания, причиненные двумя мировыми войнами, и была построена как модель мира и примирения, основанная на ценностях, общих для всех государств-членов.

Европарламент предложил установить 25 мая (день казни коммунистами ротмистра Витольда Пилецкого) Международным днем ​​героев борьбы с тоталитаризмом.