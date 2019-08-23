Польша, Румыния и страны Балтии призвали раскрывать правду о тоталитарных режимах

Польша, Румыния, Литва, Латвия и Эстония в пятницу, 23 августа, выступили с совместным заявлением до 80 годовщины с момента подписания пакта Молотова-Риббентропа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Пакт спровоцировал Вторую мировую войну и обрекал половину Европы на десятилетия нищеты. Пакт содержал секретный протокол, который эффективно разделил Восточную Европу на сферы влияния.

Вот почему в этот день, провозглашенный Европейским парламентом Европейским днем ​​памяти жертв тоталитарных режимов, мы помним всех тех, чья смерть и гибель были следствием преступлений, совершенных в рамках идеологии нацизма и сталинизма", - говорится в заявлении, опубликованным, в частности, министерством иностранных дел Польши.

"Вспоминая прошлые ужасы, мы получаем знания и силы, чтобы отбросить тех, кто стремится возродить эти идеологии или пытается оправдать этими идеологиями свои преступления и вину", - говорится в заявлении.

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5 стран призвали правительства всех европейских стран оказать моральную и материальную поддержку расследованию деяний тоталитарных режимов.

"Действуя согласованно, мы можем более эффективно противостоять кампаниям по дезинформации и попыткам манипулировать историческими фактами. Мы должны вместе противостоять тоталитаризму. Четкая и твердая позиция международного сообщества проложит путь к дальнейшему примирению", - утверждают страны.

Они выразили веру, что европейцы "никогда не потерпят тоталитаризма или геноцида против любого народа".

"Тридцать лет назад наши страны начали демократические преобразования, которые в конечном итоге сделали нас равноправными и энергичными членами Европейского союза. Наши страны полны решимости продолжать работать с нашими партнерами в Европе и во всем мире, чтобы ужасы прошлого никогда не повторились", - говорится в заявлении.