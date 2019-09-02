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В РФ упали в истерику после заявления об оккупации Латвии - Ринкевичс

Понедельник, 2 сентября 2019, 12:21

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал истеричной реакцию российского сенатора Алексея Пушкова на его слова о советской оккупации Латвии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пушков в своем Twitter написал, что Ринкевичс "благополучно родился в советском роддоме, ходил в советский детский сад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он это называет жизнью в оккупации. Он не знает, что такое оккупация. Есть глупость, есть большая глупость и есть его заявления".

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Министр на своей странице ответил, что "кто-то в России совсем занервничал и впал в истерику, не признавая советскую оккупацию Латвии".

Как известно, Латвия и Эстония рассматривают возможность выдвинуть требование к РФ о взыскании возмещения как правопреемницы СССР за советскую оккупацию.

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