У РФ впали в істерику через заяву про окупацію Латвії - Ринкевичс
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс назвав істеричною реакцію російського сенатора Алексєя Пушкова на його слова про те, що СРСР для Латвії був окупантом.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Пушков у своєму Twitter написав, що Ринкевичс "благополучно народився в радянському пологовому будинку, ходив в радянський дитсадок, лікувався в радянських лікарнях, навчався в радянській школі. Він це називає життям в окупації. Він не знає, що таке окупація. Дурість, велика дурість і є його заяви".
Міністр на своїй сторінці відповів, що "дехто в Росії зовсім занервував і впав в істерику, не визнаючи радянську окупацію Латвії".
Як відомо, Латвія та Естонія розглядають можливість висунути вимогу до РФ про стягнення відшкодування як правонаступниці СРСР за радянську окупацію.