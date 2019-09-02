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У РФ впали в істерику через заяву про окупацію Латвії - Ринкевичс

Понеділок, 2 вересня 2019, 12:21

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс назвав істеричною реакцію російського сенатора Алексєя Пушкова на його слова про те, що СРСР для Латвії був окупантом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Пушков у своєму Twitter написав, що Ринкевичс "благополучно народився в радянському пологовому будинку, ходив в радянський дитсадок, лікувався в радянських лікарнях, навчався в радянській школі. Він це називає життям в окупації. Він не знає, що таке окупація. Дурість, велика дурість і є його заяви".

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Міністр на своїй сторінці відповів, що "дехто в Росії зовсім занервував і впав в істерику, не визнаючи радянську окупацію Латвії".

Як відомо, Латвія та Естонія розглядають можливість висунути вимогу до РФ про стягнення відшкодування як правонаступниці СРСР за радянську окупацію.

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