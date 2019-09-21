Протест "желтых жилетов" в Париже: слезоточивый газ и 106 задержанных

Десятки демонстрантов были задержаны в Париже во время антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов".

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным полиции Парижа, на данный момент задержаны 106 протестующих, а также оштрафованы по меньшей мере 104 человека. Примечательно, что большинство демонстрантов не носили жилеты.

#manifestations | Sur #Paris

➡️ 106 interpellations

➡️ 104 verbalisations sur périmètres interdits — Préfecture de Police (@prefpolice) September 21, 2019

Во французской столице сегодня на улицы вышли около 7000 полицейских, власти опасаются, что "желтые жилеты" могут устроить стычки з участниками марша против изменения климата.

По информации телеканала BFM, полиция применила слезоточивый газ против группы демонстрантов, которые двигались на акцию протеста на Елисейские поля.

Les forces de l'ordre repoussent les manifestants sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/aJdZhULtBs — BFMTV (@BFMTV) September 21, 2019

Субботние протесты проходят ежегодный День наследия Франции, когда известные памятные места открывают свои двери для публики.

В пятницу президент Эммануэль Макрон сказал, что это хорошо, что люди могут выразить свое мнение, но попросил, чтобы протесты проходили "спокойно".

Движение "желтые жилеты" началось в ноябре прошлого года в связи с ростом цен на топливо, которое переросло в еженедельные протесты, продолжавшиеся до весны.

Протесты побудили Макрона провести реформы, включая снижение налогов и более децентрализованное правительство.