Протест "жовтих жилетів" у Парижі: сльозогінний газ і 106 затриманих

Десятки демонстрантів були затримані в Парижі під час антиурядової акції протесту руху "жовтих жилетів".

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними поліції Парижа, на даний момент затримані 106 учасників протесту, а також оштрафовані щонайменше 104 людини. Примітно, що більшість демонстрантів не носили жилети.

#manifestations | Sur #Paris

➡️ 106 interpellations

➡️ 104 verbalisations sur périmètres interdits — Préfecture de Police (@prefpolice) September 21, 2019

У французькій столиці сьогодні на вулиці вийшли близько 7000 поліцейських, влада побоюється, що "жовті жилети" можуть влаштувати сутички з учасниками маршу проти зміни клімату.

За інформацією телеканалу BFM, поліція застосувала сльозогінний газ проти групи демонстрантів, які рухалися на акцію протесту на Єлисейські поля.

Les forces de l'ordre repoussent les manifestants sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/aJdZhULtBs — BFMTV (@BFMTV) September 21, 2019

Суботні протести проходять щорічний День спадщини Франції, коли відомі пам'ятні місця відкривають свої двері для публіки.

У п'ятницю президент Еммануель Макрон сказав, що це добре, що люди можуть висловити свою думку, але попросив, щоб протести проходили "спокійно".

Рух "жовті жилети" почалося в листопаді минулого року в зв'язку з ростом цін на паливо, яке переросло в щотижневі протести, які тривали до весни.

Протести спонукали Макрона провести реформи, включаючи зниження податків і більш децентралізоване уряд.