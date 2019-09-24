Во Франции два человека погибли в результате падения гирокоптера

Два человека погибли во французском департаменте Дром в результате падения гирокоптера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

В результате падения гирокоптера погибли двое мужчин 60 и 45 лет-инструктор и его ученик.

Авария, причина которой пока не известна, произошла в поле в двух километрах к северу от аэродрома Анкона, недалеко от Монтелимара.

Расследованием инцидента занимается подразделение специализированной авиационной полиции.

Гирокоптер или автожир - это небольшой летательный аппарат, часто двухместный, оснащенный ротором для обеспечения его подъемной силы.