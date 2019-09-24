У Франції двоє людей загинули в результаті падіння гірокоптера
Вівторок, 24 вересня 2019, 18:48
Двоє людей загинули у французькому департаменті Дром в результаті падіння гірокоптера.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.
В результаті падіння гірокоптера загинули двоє чоловіків 60 і 45 років - інструктор і його учень.
Аварія, причина якої поки не відома, сталася в полі в двох кілометрах на північ від аеродрому Анкона, недалеко від Монтелімара.
Розслідуванням інциденту займається підрозділ спеціалізованої авіаційної поліції.
Гірокоптер або автожир - це невеликий літальний апарат, часто двомісний, оснащений ротором для забезпечення його підйомної сили.
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