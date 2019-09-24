У Франції двоє людей загинули в результаті падіння гірокоптера

Двоє людей загинули у французькому департаменті Дром в результаті падіння гірокоптера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

В результаті падіння гірокоптера загинули двоє чоловіків 60 і 45 років - інструктор і його учень.

Аварія, причина якої поки не відома, сталася в полі в двох кілометрах на північ від аеродрому Анкона, недалеко від Монтелімара.

Розслідуванням інциденту займається підрозділ спеціалізованої авіаційної поліції.

Гірокоптер або автожир - це невеликий літальний апарат, часто двомісний, оснащений ротором для забезпечення його підйомної сили.