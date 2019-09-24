Зеленский встретился с генсеком НАТО в кулуарах Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в Twitter главы государства.

"Для нас очень важен визит Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября. Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении.

Зустрівся з @jensstoltenberg на полях #UNGA2019. Для нас дуже важливий візит Північноатлантичної ради НАТО до України наприкінці жовтня. Ми продовжимо активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО. pic.twitter.com/QeFCCjdMvs — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 24, 2019

Зеленский во вторник принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Завтра он выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

В Нью-Йорке Зеленский также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в частности, с президентом США Дональдом Трампом.