Зеленський зустрівся із генсеком НАТО в кулуарах Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у Twitter глави держави.

"Для нас дуже важливий візит Північноатлантичної ради НАТО до України наприкінці жовтня. Ми продовжимо активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО", - йдеться у повідомленні.

Зустрівся з @jensstoltenberg на полях #UNGA2019. Для нас дуже важливий візит Північноатлантичної ради НАТО до України наприкінці жовтня. Ми продовжимо активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО. pic.twitter.com/QeFCCjdMvs — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 24, 2019

Зеленський у вівторок взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Завтра він виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

У Нью-Йорку Зеленський також проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема, з президентом США Дональдом Трампом.