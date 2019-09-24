В Европарламенте хотят возобновить переговоры о пограничном контроле в Шенгене

Комитет Европарламента по гражданским свободам одобрил решение начать переговоры с министрами стран ЕС о пересмотре сроков и условий для паспортного контроля в пределах Шенгенской зоны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Европарламента.

Шенгенский кодекс позволяет государствам-членам осуществлять временный паспортный контроль на внутренних границах в пределах шенгенской зоны в случае серьезной угрозы общественному порядку или внутренней безопасности.

Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия в настоящее время проводят внутренние пограничные проверки из-за исключительных обстоятельств, вызванных миграционным кризисом, который начался в 2015 году. Кроме того, Франция проводит внутренние пограничные проверки из-за постоянной террористической угрозы.

Евродепутаты подтвердили, что они хотят сократить начальный период пограничного контроля с шести месяцев (как в настоящее время) до двух месяцев и ограничить любое продление максимальным периодом в один год, а не текущим максимальным пределом в два года.

Переговоры Европарламента и Совета ЕС о пересмотре правил в начале этого года были приостановлены после того, как стало очевидно, что компромисс невозможен. Теперь же после решение комитета они вновь возобновятся, если за это проголосует Европарламент.