В Європарламенті хочуть відновити переговори щодо прикордонного контролю в Шенгені

Комітет Європарламенту з громадянських свобод схвалив рішення почати переговори з міністрами країн ЄС про перегляд термінів і умов для паспортного контролю в межах Шенгенської зони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Європарламенту.

Шенгенський кодекс дозволяє державам-членам здійснювати тимчасовий паспортний контроль на внутрішніх кордонах у межах шенгенської зони в разі серйозної загрози громадському порядку або внутрішній безпеці.

Австрія, Німеччина, Данія, Швеція та Норвегія в даний час проводять внутрішні прикордонні перевірки через виняткові обставини, викликані міграційною кризою, яка почалася в 2015 році. Крім того, Франція проводить внутрішні прикордонні перевірки через постійну терористичну загрозу.

Євродепутати сьогодні підтвердили, що вони хочуть скоротити початковий період прикордонного контролю з шести місяців (як в даний час) до двох місяців і обмежити будь-яке продовження максимальним періодом в один рік, а не поточною максимальною межею на два роки.

Переговори Європарламенту і Ради ЄС про перегляд правил на початку цього року були припинені після того, як стало очевидно, що компроміс неможливий. Тепер же після рішення комітету вони знову відновляться, якщо за це проголосує Європарламент.