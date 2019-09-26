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Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Четверг, 26 сентября 2019, 13:15

Во Франции в возрасте 86 лет скончался экс-президент Жак Ширак.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

О смерти бывшего французского чиновника объявил его сын. По его словам, отец отошел "мирно" в кругу семьи.

 

Бывший глава Франции, занимавший высокий пост в стране с 1995 по 2007 год, в последние годы жил со своей женой Бернадет в Париже.

В 2005 году он перенес инсульт, после этого несколько раз – госпитализацию.

Жак Ширак занимал пост премьер-министра страны и много лет был мэром Парижа.

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