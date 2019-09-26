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Помер колишній президент Франції Жак Ширак

Четвер, 26 вересня 2019, 13:15

У Франції у віці 86 років помер експрезидент Жак Ширак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Про смерть колишнього французького високопосадовця оголосив його син. За його словами, батько відійшов "мирно" у товаристві своєї родини.

 

Колишній глава Франції, який обіймав найвищу посаду в країні з 1995 по 2007 рік, в останні роки жив зі своєю дружиною Бернадет в Парижі.

У 2005 році він переніс інсульт, після цього кілька разів переживав госпіталізацію.

Жак Ширак обіймав посаду прем’єр-міністра країни та багато років був мером Парижа.

                                                                                  

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Франція
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