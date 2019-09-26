Помер колишній президент Франції Жак Ширак
Четвер, 26 вересня 2019, 13:15
У Франції у віці 86 років помер експрезидент Жак Ширак.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Про смерть колишнього французького високопосадовця оголосив його син. За його словами, батько відійшов "мирно" у товаристві своєї родини.
Колишній глава Франції, який обіймав найвищу посаду в країні з 1995 по 2007 рік, в останні роки жив зі своєю дружиною Бернадет в Парижі.
У 2005 році він переніс інсульт, після цього кілька разів переживав госпіталізацію.
Жак Ширак обіймав посаду прем’єр-міністра країни та багато років був мером Парижа.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua