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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку – СМИ

Суббота, 28 сентября 2019, 10:24

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на три осведомленных источника, передает "Европейская правда".

Имя Курта Волкера упомянуто в жалобе информатора о возможном давлении президента США Дональда Трампа на украинское руководство с целью поощрить расследование в отношении потенциального оппонента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

Ранее CNN сообщал, что Зеленский шутил с Волкером о Руди Джулиани, личного адвоката Трампа, который также является ключевым игроком в скандале, до того, как был сделан телефонный звонок между президентами Украины и США.

Позже Он организовал встречу между Джулиани, который был заинтересован в том, чтобы заставить Украину расследовать дело Джо и Хантера Байденов, и советником Зеленского.

Волкер занимает должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины с 2017 года.

В Госдепе пока не комментируют информацию о его отставке.

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