ЕС не ведет себя честно в отношении Балкан – президент Республики Сербской

Европейский Союз проводит крайне непоследовательную политику в отношении Балкан, регулярно меняя свои подходы и ставя страны в разные условия.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время экономического форума в Крынице-Здруй (Польша) заявила президент Республики Сербской Желька Цвиянович.

"Будем откровенны, ЕС никогда не проводил единой и беспристрастной политики на Балканах. Всегда были разные подходы к отдельным странам, эти принципы постоянно менялись", - заявила она.

Президент пророссийского региона в составе Боснии и Герцеговины, тем не менее, заявляет, что не видит альтернатив вступлению в ЕС.

"Вопрос в том, хочет ли ЕС видеть нас в своих рядах и на каких условиях. Будем откровенны - мы не всегда выполняем все требования, которые перед нами ставит ЕС. Впрочем, и ЕС не дает гарантий, в частности, не озвучивая сроков вступления, а это существенно уменьшает доверие ", - заявила она.

По словам Цвиянович, выходом из ситуации должна стать координация требований балканских стран. "Мы должны поставить вопрос ребром - ЕС нуждается в свежей крови и ради этого они должны скорректировать свои подходы и требования", - сказала она.