ЄС не поводиться чесно щодо Балкан – президент Республіки Сербської

Європейський Союз проводить вкрай непослідовну політику щодо Балкан, регулярно змінюючи свої підходи та ставлячи країни у різні умови.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час економічного форуму в Криниці-Здруй (Польща) заявила президент Республіки Сербської Желька Цвіянович.

"Будемо відверті – ЄС ніколи не проводив єдиної та безпристрасної політики на Балканах. Завжди були різні підходи до окремих країн, ці принципи постійно змінювались", - заявила вона.

Президент проросійського регіону в складі Боснії та Герцеговини тим не менш заявляє, що не бачить альтернатив вступу до ЄС.

"Питання в тому, чи хоче ЄС бачити нас у своїх лавах та на яких умовах. Будемо відверті – ми не завжди виконуємо всі вимоги, які перед нами ставить ЄС. Втім і ЄС не дає гарантій, зокрема, не озвучуючи термінів вступу, а це суттєво зменшує довіру", - заявила вона.

За словами Цвіянович, виходом із ситуації, має стати координація вимог балканських країн. "Ми маємо поставити питання руба – ЄС потребує свіжої крові і заради цього вони мають скорегувати свої підходи та вимоги", - сказала вона.