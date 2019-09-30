ЕС 15 октября одобрит начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии - СМИ

Европейский союз, вероятно, санкционирует начало официальных переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией в следующем месяце.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в проекте коммюнике для встречи министров ЕС, цитируемого Bloomberg.

15 октября в Люксембурге пройдет встреча глав МИД стран-членов ЕС, на которой планируют принять позитивное решение.

"В свете прогресса, достигнутого в реформах", министры примут решение "начать переговоры о вступлении" с правительствами Тираны и Скопье, согласно проекту их коммюнике.

Издание уточняет, что формулировка все еще может измениться, а предыдущий проект не включал рекомендацию начать переговоры.

Напомним, Европейский совет должен был определить дату начала переговоров еще в июне, после того, как Европейская комиссия в мае рекомендовала ЕС открыть переговоры о членстве с обеими странами.

Но из-за скептицизма к расширению и неспособности немецкого Бундестага в июне принять решение о поддержке даты начала переговоров вопрос перенесли на осень.

На прошлой неделе Бундестаг наконец-то проголосовал за поддержку начала переговоров о вступлении в Евросоюз с Северной Македонией и Албанией.