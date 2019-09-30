Германия усилит проверки на всех границах

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер объявил о планах увеличить количество выборочных обысков на всех границах Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Этот шаг призван заметно усилить присутствие полиции на границах и помешать так называемой вторичной миграции.

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Вторичная миграция - это когда мигранты из стран, не входящих в ЕС, нелегально перемещаются между государствами-членами ЕС.

"Безопасность начинается на границах", - прокомментировал решение Зеехофер.

Ранее Зеехофер продлил действие контроля на границе между Австрией и Германией до весны 2020 года.

МВД Германии заявляет, что полиция продолжает выявлять большое количество людей, которые незаконно пересекают границы в стране.