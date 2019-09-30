Німеччина посилить перевірки на всіх кордонах

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер оголосив про плани збільшити кількість вибіркових обшуків на всіх кордонах Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Цей крок покликаний помітно посилити присутність поліції на кордонах і перешкодити так званій вторинній міграції.

Читайте також Німеччина посилила перевірки на кордоні з Нідерландами після стрілянини в Утрехті

Вторинна міграція - це коли мігранти з країн, що не входять в ЄС, нелегально переміщаються між державами-членами ЄС.

"Безпека починається на кордонах", - прокоментував рішення Зеєгофер.

Раніше Зеєгофер продовжив дію контролю на кордоні між Австрією та Німеччиною до весни 2020 року.

МВС Німеччини заявляє, що поліція продовжує виявляти велику кількість людей, які незаконно перетинають кордони в країні.