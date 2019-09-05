Латвия не хочет быть финансовым мостом между Россией и ЕС – вице-спикер

Попытки позиционировать Латвию как финансовый мост между Россией и Европой полностью противоречат латвийской ментальности.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время экономического форума в Крынице-Здруй (Польша) заявила вице-спикер Сеймаса Латвии Дагмара Бейтнере-Ле Галла.

"Нам часто говорят - у вас есть уникальное положение, благодаря вашей финансовой системе вы стали финансовым мостом между Россией и ЕС. Зачем вам уничтожать это преимущество? Но я хочу сказать - это совсем не то, что нам нужно", - заявила она.

"Такие заявления несут опасный сигнал - вы ценны благодаря российским капиталам. И это неприемлемо для нас! Мы никогда не были банковской нацией, поэтому предпочитаем более привычные для себя занятия, чем отмывание грязных денег", - комментирует Дагмара Бейтнере-Ле Галла.

Также, по ее словам, нынешняя языковая политика Латвии является наиболее эффективным способом противостояния экспансии со стороны РФ.

"Наш язык - это наша страна. Поэтому не случайно против законодательных требований об обязательном знании латышского языка выступают те политики, которые считают, что лучшее будущее для Латвии - это мягкий протекторат со стороны РФ", - пояснила вице-спикер.