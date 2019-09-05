Латвія не хоче бути фінансовим мостом між Росією та ЄС – віцеспікер

Спроби позиціонувати Латвію як фінансовий міст між Росією та Європою повністю суперечать латвійській ментальності.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час економічного форуму у Криниці-Здруй (Польща) заявила віцеспікер Сейму Латвії Дагмара Бейтнере-Ле Галла.

"Нам часто говорять – у вас є унікальне розташування, завдяки вашій фінансовій системі ви стали фінансовим мостом між Росією та ЄС. Навіщо вам знищувати цю перевагу? Але я хочу сказати - це зовсім не те, що нам потрібно", - заявила вона.

"Такі заяви несуть небезпечний сигнал – ви маєте цінність завдяки російському капіталу. І це неприйнятно для нас! Ми ніколи не були банківською нацією, тому надаємо перевагу звичним для себе заняттям, аніж відмиванню брудних коштів", - додала вона.

Також, за її словами, нинішня мовна політика Латвії є найбільш ефективним способом протистояння експансії з боку РФ.

"Наша мова – це наша країна. Тому невипадково, проти законодавчих вимог про обов’язкове знання латиської мови виступають ті політики, які вважають, що найкраще майбутнє для Латвії – це м’який протекторат з боку РФ", - пояснила вона.