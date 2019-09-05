Во Франции суд вынес решение в пользу петуха, беспокоившего пением соседей

Уголовный суд французского округа Рошфор вынес решение в пользу петуха Мориса, чье утреннее кукареканье заставило пару пенсионеров подать иск против его владелицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Морис выиграл, и истцы должны возместить его владелице тысячу евро судебных издержек", - сказал адвокат владелицы петуха.

В своем решении судья сказал, что владелица приняла ряд мер по ограничению шума, другие местные жители не жаловались на пение Мориса и истцы проживали по соседству только часть года.

Как сообщалось, пара пенсионеров обвинила Мориса в том, что он создает для них шум в доме, где они давно планировали провести спокойную старость.

Жан-Луи Бирон и Жоэль Андрею около 15 лет назад построили загородный дом в селе Сен-Пьер-д'Олерон на живописном французском острове Олерон. Они пожаловались в суд на владелицу Мориса, заявляя, что выбрали регион именно за его спокойствие. Однако Морис и его громкое пение нарушили эти планы.

Владелица Мориса Коринн Фессо, которая прожила на Олероне 35 лет, в свою очередь заявила, что ее петух просто "делает то же самое, что и другие петухи".