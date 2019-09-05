У Франції суд виніс рішення на користь півня, який турбував співами сусідів

Кримінальний суд французького округу Рошфор виніс рішення на користь півня Моріса, чиє ранкове кукурікання змусило пару пенсіонерів подати позов проти його власниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Моріс виграв, і позивачі мають відшкодувати його власниці тисячу євро судових витрат", - сказав адвокат власниці півня.

У своєму рішенні суддя сказав, що власниця вжила певні заходи для обмеження шуму, що інші місцеві жителі не скаржилися на співи Моріса і що позивачі мешкали по сусідству лише протягом частини року.

Як повідомлялося, пара пенсіонерів звинуватила Моріса у тому, що він створює для них шум у будинку, де вони давно планували провести спокійну старість.

Жан-Луї Бірон і Жоель Андрію близько 15 років тому побудували заміський будинок в селі Сен-П'єр-д'Олерон на мальовничому французькому острові Олерон. Вони поскаржилися до суду на власницю Моріса, заявляючи, що обрали регіон саме через його спокій. Проте Моріс і його гучні співи порушили ці плани.

Власниця Моріса Корінн Фессо, яка прожила на Олероні 35 років, у свою чергу заявила, що її півень просто "робить те саме, що й інші півні".