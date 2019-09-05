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У Франції суд виніс рішення на користь півня, який турбував співами сусідів

Четвер, 5 вересня 2019, 14:58

Кримінальний суд французького округу Рошфор виніс рішення на користь півня Моріса, чиє ранкове кукурікання змусило пару пенсіонерів подати позов проти його власниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Моріс виграв, і позивачі мають відшкодувати його власниці тисячу євро судових витрат", - сказав адвокат власниці півня.

У своєму рішенні суддя сказав, що власниця вжила певні заходи для обмеження шуму, що інші місцеві жителі не скаржилися на співи Моріса і що позивачі мешкали по сусідству лише протягом частини року.

Як повідомлялося, пара пенсіонерів звинуватила Моріса у тому, що він створює для них шум у будинку, де вони давно планували провести спокійну старість.

Жан-Луї Бірон і Жоель Андрію близько 15 років тому побудували заміський будинок в селі Сен-П'єр-д'Олерон на мальовничому французькому острові Олерон. Вони поскаржилися до суду на власницю Моріса, заявляючи, що обрали регіон саме через його спокій. Проте Моріс і його гучні співи порушили ці плани.

Власниця Моріса Корінн Фессо, яка прожила на Олероні 35 років, у свою чергу заявила, що її півень просто "робить те саме, що й інші півні".

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