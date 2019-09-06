В Совете Европы заявили о недостаточном прогрессе Украины в борьбе с отмыванием денег

В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете MONEYVAL - органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма.

MONEYVAL считает, что Украина достигла ограниченного прогресса со времени предыдущего отчета в декабре 2017 года и призывает страну активизировать усилия по преодолению других недостатков, учитывая законодательные реформы.

Согласно правилам процедуры MONEYVAL, Украина сообщила о шагах, предпринятых для укрепления своей системы противодействия отмыванию средств.

"Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, сначала оценены как "совместимые"), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, сначала оценены как "частично совместимые"), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании, сначала оценены как "в значительной мере соответствует"), требования к которым изменились со времени принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), сначала оцененная как " совместимая", была переоценена как "в значительной степени соответствует", - говорится в отчете.

В Совете Европы решили, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.