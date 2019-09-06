У Раді Європи заявили про недостатній прогрес України в боротьбі з відмиванням грошей

У Раді Європи вважають недостатнім прогрес України в імплементації реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті MONEYVAL - органу Ради Європи з оцінки заходів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансування тероризму.

MONEYVAL вважає, що Україна досягла обмеженого прогресу з часу прийняття попереднього звіту в грудні 2017 року та закликає країну активізувати зусилля щодо подолання інших недоліків з огляду на поточні законодавчі реформи, що очікують на сьогодні.

Відповідно до правил процедури MONEYVAL, Україна повідомила про кроки, зроблені для зміцнення своєї системи протидії відмиванню коштів.

"Рейтинги Рекомендацій 2 (національне співробітництво та координація, спочатку оцінені як "сумісні"), 7 (цільові фінансові санкції, пов'язані з розповсюдженням зброї, спочатку оцінені як "частково сумісні"), 18 (внутрішній контроль та закордонні філії та дочірні компанії, спочатку оцінені як "Значною мірою відповідає"), вимоги до яких змінилися з часу прийняття звіту про взаємну оцінку України, залишаються незмінними. Рекомендація 21 (попередження та конфіденційність), спочатку оцінена як "сумісна", була переоцінена як "значною мірою відповідає", - йдеться у звіті.

У Раді Європи вирішили, що Україна повинна за рік представити доповідь про прогрес у виконанні визначених рекомендацій.