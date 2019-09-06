Нидерланды пока не поднимают вопрос освобождения Цемаха на уровне ЕС – журналист

Нидерланды пока не инициируют на европейском уровне вопрос обсуждения вопроса освобождения украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Пока нет никаких признаков того, что Нидерланды будут поднимать в Брюсселе вопрос Цемаха и обмена заключенными между Украиной и Россией. Это, конечно, еще может измениться", - написал Йозвяк.

no indications yet that NED will raise the issue of #Tsemakh and the #Ukraine - #Russia prison exchange in Brussels. this can of course change — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 6, 2019

Отметим, что в ближайшее время в Брюсселе не планируется заседание Совета по иностранным делам, где обычно обсуждают вопрос отношений с третьими странами. Ближайшее состоится 14 октября.

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Цемах руководил так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили самолет "Малайзийских авиалиний".

Нидерланды, которые также расследуют дело МН-17, попросили Киев не отдавать боевика. Кроме того, нидерландские следователи заявили, что хотят допросить Цемаха, пока он в Украине и доступен для них.

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