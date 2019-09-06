Нідерланди поки не піднімають питання звільнення Цемаха на рівні ЄС - журналіст

Нідерланди поки що не ініціюють на європейському рівні питання обговорення питання звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Поки немає жодних ознак того, що Нідерланди підніматимуть у Брюсселі питання Цемаха та обміну ув’язненими між Україною та Росією. Це, звичайно, ще може змінитися", - написав Йозвяк.

no indications yet that NED will raise the issue of #Tsemakh and the #Ukraine - #Russia prison exchange in Brussels. this can of course change — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 6, 2019

Зазначимо, що найближчим часом у Брюсселі не планується засідання Ради з закордонних справ, де зазвичай обговорюють питання відносин з третіми країнами. Найближче відбудеться 14 жовтня.

Нагадаємо, 5 вересня судді Апеляційного суду міста Києва відпустили Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Цемах керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малайзійських авіаліній".

Нідерланди, які також розслідують справу МН-17, попросили Київ не віддавати бойовика. Крім того, нідерландські слідчі заявили, що хочуть допитати Цемаха, поки він в Україні і доступний для них.

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