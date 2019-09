Нідерланди поки не піднімають питання звільнення Цемаха на рівні ЄС - журналіст

Нідерланди поки що не ініціюють на європейському рівні питання обговорення питання звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Поки немає жодних ознак того, що Нідерланди підніматимуть у Брюсселі питання Цемаха та обміну ув’язненими між Україною та Росією. Це, звичайно, ще може змінитися", - написав Йозвяк.

no indications yet that NED will raise the issue of #Tsemakh and the #Ukraine - #Russia prison exchange in Brussels. this can of course change