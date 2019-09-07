Группа ЕНП поздравила освобожденных украинцев и пригласила Сенцова в Европарламент

Группа Европейской народной партии, крупнейшая в Европарламенте, поздравила Олега Сенцова и других украинцев с освобождением из российских тюрем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении группы в Twitter.

"Мы приветствуем освобождение лауреата Сахарова Олега Сенцова и его украинских друзей из российских тюрем. Мы с нетерпением ждем господина Сенцова в Европарламенте, чтобы лично поздравить его", - говорится в сообщении.

25 октября 2018 Европейский парламент объявил украинского режиссера и политического заключенного Кремля Олега Сенцова лауреатом премии Сахарова.

Сенцов - первый в истории представитель Украины, которого отметили этой наградой.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана 1988 года и вручается в 4 областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

Как известно, 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.