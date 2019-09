Група ЄНП привітала звільнених українців і запросила Сенцова в Європарламент

Група Європейської народної партії, найбільша в Європарламенті, привітала Олега Сенцова та інших українців зі звільненням з російських в'язниць.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні групи в Twitter.

"Ми вітаємо звільнення лауреата Сахарова Олега Сенцова та його українських друзів з російських в'язниць. Ми з нетерпінням чекаємо пана Сенцова в Європарламенті, що особисто відзначити його", - йдеться у повідомленні.

We welcome the release of #Sakharov Laureate Oleg Sentsov and his fellow Ukrainian detainees from Russian prisons. We are looking forward to receiving and celebrating Mr Sentsov personally in the @Europarl_EN at his earliest convenience. #FreeSentsov pic.twitter.com/ETelzr5QIm