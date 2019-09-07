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Група ЄНП привітала звільнених українців і запросила Сенцова в Європарламент

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Група ЄНП привітала звільнених українців і запросила Сенцова в Європарламент

Субота, 7 вересня 2019, 13:58

Група Європейської народної партії, найбільша в Європарламенті, привітала Олега Сенцова та інших українців зі звільненням з російських в'язниць.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні групи в Twitter.

"Ми вітаємо звільнення лауреата Сахарова Олега Сенцова та його українських друзів з російських в'язниць. Ми з нетерпінням чекаємо пана Сенцова в Європарламенті, що особисто відзначити його", - йдеться у повідомленні.

25 жовтня 2018 року Європейський парламент оголосив українського режисера та політичного в’язня Кремля Олега Сенцова лауреатом премії Сахарова.

Сенцов - перший в історії представник України, якого відзначили цією нагородою.

Премія Сахарова за свободу думки є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Вона започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема в області захисту прав людини і її основних свобод.

Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

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