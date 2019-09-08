Скандал вокруг монумента маршалу Коневу в Праге вышел на международный уровень. Министр культуры РФ Владимир Мединский назавав мэра Праги 6 Онджея Колара "гауляйтером" (лидером регионального отделения нацистской партии НСДАП).

Об этом сообщает "Европейьска правда" их ссылкой на Actualту.cz.

Напомним, памятник Ивану Коневу регулярно становится объектом атак - обписувалы и обливали краской его уже несколько раз. Это связано с его биографией - после присутствия на нескольких фронтах в годы Второй мировой войны Иван Конев был привлечен к подавлению венгерского восстания в 1956 году, а также присутствовал в Берлине на время строительства Берлинской стены в 1961 году.

Традиционно этот монумент обливают краской в ​​канун годовщины советского вторжения в Чехословакию в 1968 году.

На этот раз глава администрации района Прага-6, где расположен памятник, заявил, что считает нецелесообразным восстанавливать его после очередного обливания краской, предложив посольству России забрать его на свою территорию.

"Так мог заявить только местный гауляйтер", - отреагировал на такой шаг российский министр. При этом он выразил надежду, что президент Чехии Милош Земан, известный своими проросийськмы настроениями, решит вопрос в пользу сохранения монумента.

Спикер чешского президента Иржи Овчарек действительно поддержал Мединского, заявив, что Земан "понимает его возмущение" и разделяет эту оценку.

Зато в правительстве Чехии отреагировали совершенно иначе. "Министр культуры России Владимир Мединский упустил возможность промолчать. Его комментарий был ненужным и оскорбительным", - заявил вицепремьер Ян Хамачек. А иностранных дел Томаш Петричек заявил, что Чехия будет требовать официального извинения от РФ.