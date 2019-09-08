Російський міністр назвав мера Праги нацистом

Скандал навколо монумента маршалу Конєву у Празі вийшов на міжнародний рівень. Міністр культури РФ Владімір Мединський назавав мера Праги 6 Онджея Колара "гауляйтером" (лідером регіонального осередку нацистської партії НСДАП).

Про це повідомляє "Європейьска правда" іх посиланням на Actualту.cz.

Нагадаємо, пам’ятник Івану Конєву регулярно стає об'єктом атак – обписували і обливали фарбою його вже декілька разів. Це пов’язано із його біографією - після присутності на декількох фронтах у роки Другої світової війни Іван Конєв був залучений до придушення угорського повстання в 1956 році, а також був присутній у Берліні на час будівництва Берлінської стіни в 1961 році.

Традиційно цей монумент обливають фарбою в канун річниці радянського вторгнення в Чехословаччину 1968 року.

Цього разу голова адміністрації району Прага-6, де розміщений монумент , заявив, що вважає недоцільним відновлювати його після чергового облиття фарбою, запропонувавши посольству Росії забрати його на свою територію.

"Так міг зробити лише місцевий гауляйтер",- відреагував на такий крок російський міністр. При цьому він висловив сподівання, що президент Чехії Мілош Земан, відомий своїми проросійськми настроями, вирішить питання на користь збереження монументу.

Речник чеського президента Іржи Овчарек дійсно підтримав Мединського, заявивши, що Земан "розуміє його обурення" та розділяє цю оцінку.

Натомість в уряді Чехії відреагували зовсім інакше. "Міністр культури Росії Владимир Мединський упустив можливість промовчати. Його коментар був непотрібним і образливим", - заявив віцепрем'єр Ян Хамачек. А закордонних справ Томаш Петричек заявив, що Чехія буде вимагати офіційного вибачення від РФ.